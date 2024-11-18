Программу соцподдержки ветеранов боевых действий учредили в Иркутской области

В Иркутской области с 2022 года реализуется государственная региональная программа «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022 – 2024 годы.
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