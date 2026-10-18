Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил, что Владимир Зеленский неоднократно срывал переговоры и не хочет их проводить.
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