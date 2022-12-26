В России за сутки госпитализировали 528 человек с коронавирусом. Накануне в больницы за 24 часа попали 624 пациента с COVID-19 Также за сутки в России выявили 5335 новых случаев коронавируса, днём ранее — 6595.
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