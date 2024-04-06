В Барнауле на случай подтопления мобилизовали 565 человек и 246 спецмашин

По словам Владимира Драчева, сейчас в городе подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет В Барнауле на случай борьбы с последствиями возможного подтопления мобилизовали 565 человек и 246 единиц спецтехники.
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