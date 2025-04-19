Дональд Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине

При этом американский лидер надеется, что дело до этого не дойдет США выйдут из переговоров по украинскому вопросу, если одна из сторон начнет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп.
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