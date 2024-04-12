Фото центра «Профессии будущего»

Полностью фоторепортаж на сайте.Фото: Информационный центр правительства Москвы/Алексей Шанин Во вторник, 9 апреля, в 11:00 в здании центра «Профессии будущего» состоялась пресс-конференция на тему «Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства».
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