Десятка единых пулемётов стран мира

Идея единого пулемета появилась в 1930-х годах. Успешное применение немецких пулеметов MG 34 и MG 42 во Второй мировой войне убедило военных различных стран в необходимости разработки собственных пулеметов аналогичного класса.
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