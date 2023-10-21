США заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность возобновить с Россией диалог по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии