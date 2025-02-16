Театр абсурда
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Театр абсурда

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Провокация или новая реальность? Мусульманин совершил намаз прямо в православном Храме Николая Чудотворца! Что скажете?

Провокация или новая реальность? Мусульманин совершил намаз прямо в православном Храме Николая Чудотворца! Что скажете?

Складывается впечатление, что мусульманских мечетей и молельных домов становится в России всё меньше и меньше и верующие молятся не только в автобусах и на дорогах, но теперь стали заявляться с неожиданными визитами в Православные Храмы.

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