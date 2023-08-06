Сотрудники 5* турецких курортов избивают русских туристов и выселяют русских детей

Последнее время турецкие курорты стали действительно предлагать отдых по системе "все включено" — к привычным опциям, наконец, добавили свое истинное отношение к русским: ненависть.
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