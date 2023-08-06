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Сотрудники 5* турецких курортов избивают русских туристов и выселяют русских детей

Сотрудники 5* турецких курортов избивают русских туристов и выселяют русских детей

Последнее время турецкие курорты стали действительно предлагать отдых по системе "все включено" — к привычным опциям, наконец, добавили свое истинное отношение к русским: ненависть.

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Комментарии
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Аудрюс
Пока на своей шкуре народ не испытает, до тех пор будут ездить туда, где в них плюют! Не жалко, мало их отдубасили...
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1 час.
Александр Рус
хватит уже ездить к этим чертям...мало мест для отдыха в России?и не хрен им больше помогать,закрыть газ и все проекты....пусть на гейпарады ходят
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1 час.
Viktor Loringel
Так вам и надо зачем едите к врагам России 🇷🇺
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45 мин.

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