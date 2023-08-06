Сотрудники 5* турецких курортов избивают русских туристов и выселяют русских детей

Аудрюс Пока на своей шкуре народ не испытает, до тех пор будут ездить туда, где в них плюют! Не жалко, мало их отдубасили...

Александр Рус хватит уже ездить к этим чертям...мало мест для отдыха в России?и не хрен им больше помогать,закрыть газ и все проекты....пусть на гейпарады ходят