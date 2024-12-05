Путин и Лукашенко обсудят решения по рынку электроэнергии в Минске

6 декабря в Минске пройдет заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят интеграцию, рынок электроэнергии, меры против ввоза нелегальных товаров и единую защиту прав потребителей.
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