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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не вижу, за счет чего «Салават» может пройти «Локомотив». Только за счет характера – больше брать нечем». Павел Сучков о полуфинале Кубка Гагарина

Команды встретятся в полуфинале Кубка Гагарина. – «Локомотив» из оставшейся четверки – главный претендент на кубок? – Он главный претендент на выход в финал.

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