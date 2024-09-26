2 миллиарда в кармане Иванова: может быть, новому министру просто хватило совести

ВМ

Владимир Моргунов

ДОЖИЛИ-ЧЕСТНЫЙ МИНИСТР НА ВЕС ЗОЛОТА ??????? ЗАКОНЫ НЕ РАБОТАЮТ, ПРАВОСУДИЕ...СЛОВ НЕТ, ОДИН МАТ..ВОРУЮТ ВАГОНАМИ, КОНФИСКОВАНО НА РУЧНУЮ ТЕЛЕЖКУ ?????????????????? ТАК ДЕЛО И НАША ЖИЗНЬ НЕ ПОЙДЕТ. ЭТО НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ БЕСКОНЕЧНО.