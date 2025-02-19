Уолтц: США видят «хорошие» шансы на мирное соглашение по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон оценивает перспективы заключения мирного соглашения по Украине как «хорошие», но его успех будет зависеть от готовности сторон выполнять обязательства.
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