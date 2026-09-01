«Дипломатический демарш»: Берлин закрывает Генконсульство России

Германия идет на очередной шаг по сворачиванию дипломатических отношений с Россией. Правительство ФРГ приняло решение о закрытии Генерального консульства РФ в Бонне до 18 сентября.
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а ведь все наши дипломаты называют этих козликов "наши партнеры", "наши коллеги" ........ что-ж вылизывайте им и дальше а они об вас ноги будут вытирать ...... дипломатики ......