Цыплаков набрал 1+1 в выставочном матче с «Рейнджерс» и стал 3-й звездой

Форвард «Айлендерс» стал автором победной шайбы в игре с «Рейнджерс» (5:2) на предсезонке НХЛ. В концовке второго периода Цыплаков сделал передачу из-за ворот в большинстве, но шайба зашла в ворота от ноги защитника К’Андре Миллера.