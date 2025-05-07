Руководители подмосковного Главка МВД России поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник Тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков посетил ветерана Великой Отечественной войны майора милиции в отставке Алексея Митрофановича Панкратова.
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