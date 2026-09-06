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Царьград

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Месси ассистировал, "Интер Майами" сыграл вничью с "Атлантой"

Месси ассистировал, "Интер Майами" сыграл вничью с "Атлантой"

"Интер Майами" и "Атланта Юнайтед" сыграли вничью 2:2 в Майами. Каземиро и Луис Суарес забили за хозяев, а Мигель Альмирон и Брель Эмболо - за гостей.

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