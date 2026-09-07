7 сентября 2026 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции заявил, что победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в парламент Саксонии-Анхальт вызвала особую радость в России, находящейся «в 2500 км на востоке».