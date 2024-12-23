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Вера Брежнева снялась в платье с декольте до пупка

Вера Брежнева снялась в платье с декольте до пупка

Украинская певица Вера Брежнева показала фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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