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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Забарный не попал в заявку на матч с «Брестом». Динь может сыграть за «ПСЖ»

Защитник « ПСЖ » Илья Забарный не выйдет на поле в матче против « Бреста ». Украинец не попал в заявку команды на матч 4-го тура Лиги 1.

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