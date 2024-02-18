Ряды небратьев резко редеют из-за дезертиров. С поля боя, как выяснилось, бегут даже иностранные наёмники из Колумбии, которых АР назвало "одними из самых опытных в мире" солдат.
В ЗОНЕ ZOV НОВАЯ БЕДА — ДЕЗЕРТИРЫ: БЕГУТ ДАЖЕ "САМЫЕ ОПЫТНЫЕ" БОЙЦЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
brigadier21 Snytsarienko
Что нам - русским пацанам, что укропам (хоть испорченные, но таки славяне) - п...й кого хреначить, думать надо куда едешь и с кем контракт подписываешь.
Ответить
7 час.
Валерий Авгур
Валить всех без разбора ,бандера разберётмя кто свой кто залётный.
Ответить
6 час.
igor laptev
так они и служат в заградотрядах. а тут вдруг смотри-ка чё . на войну их погнали где ВСУ давно уже. ясен х.й им предъявы за не выполнение задач. а эти пи..ры ещё и отказываются выполнять приказы потому-что в условиях контракта есть пункт, что наёмный солдат может не выполнять приказ если выполнение приказа может угрожать жизни солдата! скоро хохлы сами их похоронят
Ответить
2 час.
Свежие комментарии