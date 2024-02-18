В ЗОНЕ ZOV НОВАЯ БЕДА — ДЕЗЕРТИРЫ: БЕГУТ ДАЖЕ "САМЫЕ ОПЫТНЫЕ" БОЙЦЫ

Что нам - русским пацанам, что укропам (хоть испорченные, но таки славяне) - п...й кого хреначить, думать надо куда едешь и с кем контракт подписываешь.

igor laptev

так они и служат в заградотрядах. а тут вдруг смотри-ка чё . на войну их погнали где ВСУ давно уже. ясен х.й им предъявы за не выполнение задач. а эти пи..ры ещё и отказываются выполнять приказы потому-что в условиях контракта есть пункт, что наёмный солдат может не выполнять приказ если выполнение приказа может угрожать жизни солдата! скоро хохлы сами их похоронят