Зачем в Советском Союзе фляги делали не только из алюминия, но и из стекла?

Представьте: война, солдатский быт, походная фляга…стеклянная! Сегодня это кажется странным: ну кто будет носить хрупкое стекло в боевых условиях? Однако в годы Второй мировой войны советские бойцы нередко получали именно такие фляги.
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