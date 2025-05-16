Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Зачем в Советском Союзе фляги делали не только из алюминия, но и из стекла?

Зачем в Советском Союзе фляги делали не только из алюминия, но и из стекла?

Представьте: война, солдатский быт, походная фляга…стеклянная! Сегодня это кажется странным: ну кто будет носить хрупкое стекло в боевых условиях? Однако в годы Второй мировой войны советские бойцы нередко получали именно такие фляги.

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