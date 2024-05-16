Театр абсурда
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Театр абсурда

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«В Красногоровке начались перестрелки между ВСУшниками, им в спину стреляют и местные»

«В Красногоровке начались перестрелки между ВСУшниками, им в спину стреляют и местные»

Часть города, которую пока еще контролирует укровермахт, практически окружена, враг в полном отчаянии Пока все внимание приковано к событиям в Харьковской области, не менее интересные новости приходят с Донецкого участка фронта.

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Комментарии
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Леонид Руси
Щирая скотобаза ))) Одни инстинкты и ничего святого...
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8 час.
Махамбет Толеугазин
...  бандерлогов в плен не брать ...
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5 час.
Елена Смирнова
они ненавидят свой укрорейх, но они также ненавидят и нас! вот у них проблема😜
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2 час.

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