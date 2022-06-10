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Виктор Баранец: Самая провальная операция Зеленского

Виктор Баранец: Самая провальная операция Зеленского

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о провальной операции, которую затеял украинский президент Владимир Зеленский.

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