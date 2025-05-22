Так выглядит беспощадная разгрузка товаров в «Красном и Белом»

Нередко тяжелые поставки перекладываются на плечи миниатюрных сотрудниц. При этом, как выяснилось, водителям запрещено оказывать помощь персоналу – в противном случае служба безопасности применяет к ним штрафные санкции.
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