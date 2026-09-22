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Царьград

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Bild: Охранник погиб под платформой на "Октоберфесте" в Мюнхене

Bild: Охранник погиб под платформой на "Октоберфесте" в Мюнхене

На мюнхенском "Октоберфесте" охранник погиб под платформой аттракциона Hangover высотой 80 метров. Инцидент произошёл с участником гражданина Сербии.

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