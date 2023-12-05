5 декабря в Рязани отключили холодную воду ещё на двух улицах

Ограничения связаны с ремонтом на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Качевская, дома №№30, 32, 34 корпус 2, 36, 34, строение 30в, 36б; улица Поселковая, дома №№1а, 3а, 5 корпус 1, 5 корпус 1, 5.