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Газета.ру

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Четверть родителей готовы купить квартиру ребенку, поступившему в иногородний вуз

Четверть родителей готовы купить квартиру ребенку, поступившему в иногородний вуз

Большинство (79%) родителей ожидают, что их ребенок будет поступать в иногородние вузы. Из них половина (54%) опрошенных намерены снимать для студента жилье, а каждый четвертый — 23% — рассматривает покупку квартиры, еще столько же рассчитывают на общежитие.

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