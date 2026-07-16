Четверть родителей готовы купить квартиру ребенку, поступившему в иногородний вуз

Большинство (79%) родителей ожидают, что их ребенок будет поступать в иногородние вузы. Из них половина (54%) опрошенных намерены снимать для студента жилье, а каждый четвертый — 23% — рассматривает покупку квартиры, еще столько же рассчитывают на общежитие.