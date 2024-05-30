Газопровод был поврежден в Первомайске в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Город Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР) подвергся обстрелу со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, с использованием американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил вечером 30 мая глава города Сергей Колягин.
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