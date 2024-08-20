На Смоленщине увеличат грантовую поддержку в сфере туризма

В 2025 году на эти цели в Смоленской области направят 35 миллионов рублей Объём поддержки в рамках областного грантового конкурса в сфере туризма в Смоленской области будет увеличен до 35 миллиона рублей в 2025 году.
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