Парализованный мужчина снова двигает руками и ощущает прикосновения. Имплантат в мозге помог восстановить движение рук спустя шесть лет

Нейроинтерфейс не только позволил пациенту снова есть самостоятельно, но и вернул часть чувствительности даже без включённой системыУчёные сообщили о впечатляющих результатах испытаний нейроинтерфейса нового поколения, который помог полностью парализованному мужчине вновь двигать руками и ощущать прикосновения.