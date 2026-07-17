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Парализованный мужчина снова двигает руками и ощущает прикосновения. Имплантат в мозге помог восстановить движение рук спустя шесть лет

Парализованный мужчина снова двигает руками и ощущает прикосновения. Имплантат в мозге помог восстановить движение рук спустя шесть лет

Нейроинтерфейс не только позволил пациенту снова есть самостоятельно, но и вернул часть чувствительности даже без включённой системыУчёные сообщили о впечатляющих результатах испытаний нейроинтерфейса нового поколения, который помог полностью парализованному мужчине вновь двигать руками и ощущать прикосновения.

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