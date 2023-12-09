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Закон, порядок, государство

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9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;МВД России продолжается проведение комплекса мероприятий по борьбе с преступлениями коррупционной направленности.&quot; =  ЧТО ОЗНАЧАЕТ - НАЧАЛЬСТВО ПОЛИЦАЕВ  ВЫШЛИ НА ПЛАНОВУЮ  ОХОТУ = РУБИТЬ БАБЛА -  свою текущую деятельность  оформили  графиками  на букмажках ... !!!                       1-3 %  дел дойдут до суда , для отчетности !   Все остальное = это  чистая прибыль  бизнессменов полицаев !
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