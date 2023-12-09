Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г.
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"МВД России продолжается проведение комплекса мероприятий по борьбе с преступлениями коррупционной направленности." = ЧТО ОЗНАЧАЕТ - НАЧАЛЬСТВО ПОЛИЦАЕВ ВЫШЛИ НА ПЛАНОВУЮ ОХОТУ = РУБИТЬ БАБЛА - свою текущую деятельность оформили графиками на букмажках ... !!! 1-3 % дел дойдут до суда , для отчетности ! Все остальное = это чистая прибыль бизнессменов полицаев !
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10 час.
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