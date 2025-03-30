Вильфанд: у летних шин при нулевой температуре плохое сцепление с дорогой

В Москве на следующей неделе ночные температуры будут составлять около 0 градусов, по области возможно понижение до отрицательных значений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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