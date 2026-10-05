Сборная Франции обыграла команду Бельгии в домашнем матче Лиги наций УЕФА

Сборная Франции по футболу разгромила команду Бельгии в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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