День 16 марта в истории

День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Профессиональный праздник сотрудников и ветеранов подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел.
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