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Российское правительство повышают пенсионный возраст граждан на 3 года

Российское правительство повышают пенсионный возраст граждан на 3 года

Российское правительство повышают пенсионный возраст граждан на 3 года Ирэн ОрлонскаяВ России вступают в силу новые изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся мужчин, родившихся в 1961 году, и женщин, появившихся на свет в 1966 году.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
И это замечательно!!!
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17 час.
Ингерман Ланская
а в камунистическом китае до 70 повышают и российские камуноиды в восторге от этого
Ответить
17 час.

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