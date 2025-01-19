Российское правительство повышают пенсионный возраст граждан на 3 года Ирэн ОрлонскаяВ России вступают в силу новые изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся мужчин, родившихся в 1961 году, и женщин, появившихся на свет в 1966 году.
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