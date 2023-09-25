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КДК рассмотрит выход Дзюбы из технической зоны в матче с «Зенитом». Стычку игроков – нет

КДК рассмотрит выход Дзюбы из технической зоны в матче с «Зенитом». Стычку игроков – нет

«Пока сформирована повестка по Премьер‑лиге без учета последнего матча тура. По матчу «Спартака» и «Динамо» будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых».

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