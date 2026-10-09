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Татар-информ

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Мемориальную доску участнику СВО Марселю Арсланову открыли в школе №17 в Казани

Мемориальную доску участнику СВО Марселю Арсланову открыли в школе №17 в Казани

Фото: © сайт партии «Единая Россия» В школе №17 Казани открыли мемориальную доску, посвященную погибшему участнику СВО, выпускнику учебного заведения Марселю Арсланову.

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