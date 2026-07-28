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Регионы России

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Дарья Карпина обвинила российских болельщиков в зависти и некорректном поведении

Дарья Карпина обвинила российских болельщиков в зависти и некорректном поведении

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, в интервью поделилась критикой в адрес российских болельщиков, обвиняя их в зависти, неискренности и неправильном менталитете.

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