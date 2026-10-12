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Новости Тамбова

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С начала сезона от укусов клещей в Тамбовской области пострадали более 800 детей

С начала сезона от укусов клещей в Тамбовской области пострадали более 800 детей

В Тамбовской области с начала сезона в медицинские организации после укусов клещей обратились 2711 человек, в том числе 894 ребенка, что в 1,7 раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

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