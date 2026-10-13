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Elon Musk Is the Biggest Donor of the Midterms By Far

“Elon Musk has become the biggest political donor of the 2026 U.S. midterm elections cycle, funneling about $366m into political groups and campaigns as he backs conservative candidates and rightwing causes,” The Guardian reports.

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