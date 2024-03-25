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Бездетность, одиночество, ранняя смерть: судьба актеров фильма «Калина красная»

Бездетность, одиночество, ранняя смерть: судьба актеров фильма «Калина красная»

История о том, как своим душевным теплом и лаской деревенская девушка Люба пытается перевоспитать вора-рецидивиста Егора по прозвищу Горе, стала последней режиссерской работой советского кинематографиста Василия Шукшина.

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