Бездетность, одиночество, ранняя смерть: судьба актеров фильма «Калина красная»

История о том, как своим душевным теплом и лаской деревенская девушка Люба пытается перевоспитать вора-рецидивиста Егора по прозвищу Горе, стала последней режиссерской работой советского кинематографиста Василия Шукшина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии