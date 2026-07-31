Аделия Петросян обдумывает варианты выбора тренера после ухода Тутберидзе

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не спешит с выбором нового тренера после прекращения сотрудничества с тренерским штабом заслуженных тренеров России Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.