Аделия Петросян обдумывает варианты выбора тренера после ухода Тутберидзе

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не спешит с выбором нового тренера после прекращения сотрудничества с тренерским штабом заслуженных тренеров России Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.
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