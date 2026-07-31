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Регионы России

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Аделия Петросян обдумывает варианты выбора тренера после ухода Тутберидзе

Аделия Петросян обдумывает варианты выбора тренера после ухода Тутберидзе

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не спешит с выбором нового тренера после прекращения сотрудничества с тренерским штабом заслуженных тренеров России Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

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