Это намеренная провокация - посмотреть, до какого ещё края власти будут терпеть беспредел блогеров и так называемого "шоу-бизнеса"

Светлана Ефименко

Я НАПИСАЛА ВСЕ ЧТО ДУМАЮ ОБ ЭТИХ "БОГЕМАХ" КТО ИХ ВОЗНЕС? И КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К НАРОДУ! И МЕНЯ УДАЛИЛИ! ВОТ ПЫТАЮСЬ ЕЩЕ РАЗ НАПИСАТЬ! МОЖНО ЗА ГОСДЕНЬГИ ДВОРЦЫ СТРОИТЬ НА СЦЕНЕ ПОЛУГОЛЫМ НА КРЕСТЕ ИЗГОЛЯТЬСЯ, ГОЛЫМ И НА ШАБАШ "БЕДНОГО НЕСЧАСТНОГО НУ ПРОСТО ЗАТАЩИЛИ СИЛОЙ"! КАКОЙ БРЕД! НИ КАКОГО ПОМИЛОВАНИЯ ЕМУ! МОЖНО ШИКОВАТЬ НА ДЕНЬГИ ИЗ КАЗНЫ! ПЕНСИОНЕРАМ КОПЕЙКИ И ДЕТЯМ ВЫПЛАТЫ И ТО НЕ ВСЕМ У МЕНЯ ПРАВНУЧКА РОДИЛАСЬ ( ВТОРОЙ РЕБЕНОК) ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИК ТРИ ГОДА ТАК ПОСОБИЕ СКАЗАЛИ НЕ ПОЛОЖЕНО! ЗАРПЛАТА 4О ТЫС НА ЧЕТВЕРЫХ БОЛЬШАЯ! ОДИН РАБОТАЕТ! ВОТ ТАК А ЭТИ УРОДЫ ШИКУЮТ!