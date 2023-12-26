Ольга Будина сказала, что нам нужно свое телевидение, без Эрнста Как только страну потрясла эта голая и позорная вечеринка Ивлеевой, одной из первых, уже чуть ли не по традиции, когда возникают подобного рода события, отреагировала актриса Яна Поплавская.
Это намеренная провокация - посмотреть, до какого ещё края власти будут терпеть беспредел блогеров и так называемого "шоу-бизнеса"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Кузнецов
До чего отвратительные хари!
Ответить
9 час.
Владимир семин
А кому во власти этим заниматься, кроме Президента?
Ответить
7 час.
Светлана Ефименко
Я НАПИСАЛА ВСЕ ЧТО ДУМАЮ ОБ ЭТИХ "БОГЕМАХ" КТО ИХ ВОЗНЕС? И КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К НАРОДУ! И МЕНЯ УДАЛИЛИ! ВОТ ПЫТАЮСЬ ЕЩЕ РАЗ НАПИСАТЬ! МОЖНО ЗА ГОСДЕНЬГИ ДВОРЦЫ СТРОИТЬ НА СЦЕНЕ ПОЛУГОЛЫМ НА КРЕСТЕ ИЗГОЛЯТЬСЯ, ГОЛЫМ И НА ШАБАШ "БЕДНОГО НЕСЧАСТНОГО НУ ПРОСТО ЗАТАЩИЛИ СИЛОЙ"! КАКОЙ БРЕД! НИ КАКОГО ПОМИЛОВАНИЯ ЕМУ! МОЖНО ШИКОВАТЬ НА ДЕНЬГИ ИЗ КАЗНЫ! ПЕНСИОНЕРАМ КОПЕЙКИ И ДЕТЯМ ВЫПЛАТЫ И ТО НЕ ВСЕМ У МЕНЯ ПРАВНУЧКА РОДИЛАСЬ ( ВТОРОЙ РЕБЕНОК) ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИК ТРИ ГОДА ТАК ПОСОБИЕ СКАЗАЛИ НЕ ПОЛОЖЕНО! ЗАРПЛАТА 4О ТЫС НА ЧЕТВЕРЫХ БОЛЬШАЯ! ОДИН РАБОТАЕТ! ВОТ ТАК А ЭТИ УРОДЫ ШИКУЮТ!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии