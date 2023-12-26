Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Ed
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Это намеренная провокация - посмотреть, до какого ещё края власти будут терпеть беспредел блогеров и так называемого "шоу-бизнеса"

Это намеренная провокация - посмотреть, до какого ещё края власти будут терпеть беспредел блогеров и так называемого "шоу-бизнеса"

Ольга Будина сказала, что нам нужно свое телевидение, без Эрнста Как только страну потрясла эта голая и позорная вечеринка Ивлеевой, одной из первых, уже чуть ли не по традиции, когда возникают подобного рода события, отреагировала актриса Яна Поплавская.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
До чего отвратительные хари!
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9 час.
Владимир семин
А кому во власти этим заниматься, кроме Президента?
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7 час.
Светлана Ефименко
Я НАПИСАЛА ВСЕ ЧТО ДУМАЮ ОБ ЭТИХ &quot;БОГЕМАХ&quot; КТО ИХ ВОЗНЕС? И КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К НАРОДУ! И МЕНЯ УДАЛИЛИ! ВОТ ПЫТАЮСЬ  ЕЩЕ РАЗ НАПИСАТЬ! МОЖНО ЗА ГОСДЕНЬГИ ДВОРЦЫ СТРОИТЬ НА СЦЕНЕ ПОЛУГОЛЫМ  НА КРЕСТЕ ИЗГОЛЯТЬСЯ, ГОЛЫМ И НА ШАБАШ &quot;БЕДНОГО НЕСЧАСТНОГО НУ ПРОСТО ЗАТАЩИЛИ  СИЛОЙ&quot;! КАКОЙ БРЕД! НИ КАКОГО ПОМИЛОВАНИЯ ЕМУ! МОЖНО ШИКОВАТЬ НА ДЕНЬГИ ИЗ КАЗНЫ! ПЕНСИОНЕРАМ КОПЕЙКИ  И ДЕТЯМ ВЫПЛАТЫ И ТО НЕ ВСЕМ У МЕНЯ ПРАВНУЧКА РОДИЛАСЬ ( ВТОРОЙ РЕБЕНОК) ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИК ТРИ ГОДА ТАК ПОСОБИЕ СКАЗАЛИ НЕ ПОЛОЖЕНО! ЗАРПЛАТА  4О ТЫС НА  ЧЕТВЕРЫХ  БОЛЬШАЯ! ОДИН РАБОТАЕТ! ВОТ  ТАК А ЭТИ УРОДЫ ШИКУЮТ!
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4 час.

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