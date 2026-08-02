Власти поздравили жителей Алтая с Днем железнодорожника

По территории Алтайского края проложено почти 1,6 тыс. км стальных магистралей В России 2 августа свой профессиональный праздник отмечают машинисты, проводники, диспетчеры, инженеры — все, кто связан с железнодорожной деятельностью.
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