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В Ивановской области 37% городских жителей – «жаворонки»

В Ивановской области 37% городских жителей – «жаворонки»

Из тех, кто рано встает на работу, почти половина – мужчины.По данным исследования, проведенного сервисом SuperJob среди активного населения Ивановской области, 37% опрошенных – «жаворонки», которые любят рано вставать на работу, из них 40% – мужчины.

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