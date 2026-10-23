ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов По итогам 2026 года траты россиян на платную медицину могут достичь 14 тысяч рублей на человека, что вдвое превышает показатели 2020 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ В Британии число ...
- Минтранс назвал о...
- Яд чистой воды: т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым