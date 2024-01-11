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Эксперт объяснил, почему США виноваты в мировых проблемах с экономикой

Эксперт объяснил, почему США виноваты в мировых проблемах с экономикой

Эксперт объяснил, почему США виноваты в мировых проблемах с экономикой Евгения КомароваЭксперты внимательно рассмотрели заявление Всемирного банка относительно затруднений в достижении глобальных целей ООН на фоне замедления мировой экономики.

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