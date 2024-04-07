Власти Оренбургской области назвали сроки улучшения ситуации с паводком

Власти Оренбургской области раскрыли сроки улучшения ситуации с паводком. По их словам, после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище текущая ситуация должна измениться в течение нескольких суток.
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